Confronto sindacati-operatore del settore sul tema delle collaborazioni sportive

TREVISO Sindacalisti e operatori del settore dello sport si sono dati appuntamento per domani, venerdì 2 febbraio dalle ore 8.30 alle 13, a Villa Braida di Mogliano, per un momento di approfondimento e di indirizzo sul tema delle collaborazioni sportive e per riflettere sul pericolo di sfruttamento dei lavoratori che in questo mondo sta emergendo con forza. L’iniziativa, intitolata “Fare squadra per i diritti, come tutelare diritti e lavoro nel mondo dello sport”, è organizzata da NIDIL CGIL Veneto, la categoria dei lavoratori atipici, in collaborazione con SLC e CGIL regionali.

Il Veneto, infatti, è territorio di sperimentazione con un progetto delle due Categorie Nazionali CGIL di NIDIL e SLC per un intervento mirato al settore. “Per questo - spiega Luigino Tasinato, coordinatore regionale NIDIL CGIL Veneto -, interrogarsi insieme alle associazioni sportive, agli operatori delle palestre e degli impianti sportivi in generale, ma anche alle altre categorie della CGIL come la Funzione Pubblica che segue i Cral ospedalieri, la FLC con i CUS universitari, la FILCAMS per quanto riguarda i centri di servizi alla persona e i centri benessere e, non ultimo, lo SPI attore della contrattazione sociale con i Comuni, frequentemente proprietari e appaltatori degli impianti sportivi, è fondamentale per far emergere e registrare criticità e istanze, e darsi la giusta direzione”.

“Importante poi - aggiunge Luigino Tasinato - la partecipazione del Patronato INCA relativamente ai risvolti dati dalla mancata contribuzione previdenziale e degli Uffici Vertenze della CGIL per la atipicità dei rapporti di collaborazione, non sempre genuini e trasparenti”. All’appuntamento saranno presenti il segretario generale della CGIL Veneto Christian Ferrari, Fabio Scurpa, segretario nazionale SLC, e Silvia Simoncini, segretaria nazionale di Nidil CGIL.