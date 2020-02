Spray urticante spruzzato in faccia, misteriosa aggressione in centro

Misteriosa aggressione sabato scorso, 15 febbraio, nell'area dei giardinetti di Porta Altinia a Treviso. Nel mirino un ragazzo di appena 16 anni, di Volpago del Montello, che stava attraversando l'area: poco dopo le 17.30 lo studente è stato improvvisamente avvicinato da uno sconosciuto, forse uno straniero. Quest'altro giovane, con in mano un piccolo spray, ha spruzzato in faccia al 16enne il contenuto urticante. L'autore del gesto è fuggito via facendo perdere le proprie tracce. Il ragazzo è riescito a raggiungere la vicina via Roma e a dare l'allarme ai carabinieri. Nell'arco di pochi minuti lo studente è stato raggiunto da una "gazzella" dei militari che hanno raccolto la sua segnalazione. Lo studente è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso e affidato alle cure dei medici. Le conseguenze di questa "strana" aggressione sono state fortunatamente molto limitate. Le indagini dei carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso sono in corso: fondamentale, oltre alle indicazioni fornite dal 16enne, anche l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza che controllano il centro storico di Treviso.