Maltrattamenti in famiglia, trenta denunce presentate alla polizia nel 2016

TREVISO Nell'arco del 2016 sono state ben 30 le denunce per maltrattamenti in famiglia presentate alla Questura di Treviso e in particolare alla sezione “reati contro la persona” della squadra mobile. Il trend segna un netto aumento delle denunce: dallo scorso primo gennaio sono state già sette. Si tratta di un aumento dovuto, secondo agli investigatori, ad una maggiore emersione delle violenze che spesso restano confinate alle mura domestiche. A chiedere aiuto alla polizia sono soprattutto donne, maltrattate da mariti, fidanzati o compagni ma non sono mancati allontanamenti di figli, autori di gesti di violenza nei confronti dei genitori. Il tribunale di Treviso, alla luce delle indagini della polizia, ha dovuto allontanare tre giovani dall'abitazione che condividevano con mamma e papà; tra questi anche un minorenne.

Come detto sono le donne ad essere le principali vittime di questo tipo di violenze domestiche, atti che spesso, sia a livello fisico che psicologico, si ripercuotono anche sui figli. A rivolgersi alla Questura, e senza dubbio è questo un dato nuovo, sono anche le donne straniere, in alcuni casi confinate nell'isolamento sociale. Per quanto lo stalking, nel corso del 2016, sono state ben 80 richieste di ammonimento orale da parte del Questore a livelllo provinciale, di cui 26 accolte ed effettuate. In seguito agli accertamenti sono stati 5 gli allontanamenti.