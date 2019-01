Il treno parte con i genitori a bordo, il figlio di sette anni resta in stazione

Avevano accompagnato alcuni parenti a prendere il treno per l’Austria ed erano saliti tutti sul mezzo per i saluti e sistemazione dei bagagli. Il treno, che era arrivato con qualche minuto di ritardo, aveva effettuato una sosta ridotta. Improvvisamente si sono chiuse le porte e il treno è ripartito con gli accompagnatori a bordo, lasciando a terra un bambino di 7 anni. I genitori, a bordo del treno hanno subito allertato i poliziotti della Polfer, che hanno assistito e tranquilizzato il minore sino all’arrivo dei genitori. Gli stessi, infatti, venivano fatti scendere a Conegliano e si rimettevano su un treno di ritorno a Treviso. I genitori, felici di poter riabbracciare il proprio figlio, hanno ringraziato i poliziotti per aver rincuorato il proprio figlio.

LADRO DI BICI SCOPERTO GRAZIE ALLE TELECAMERE Lo scorso week-end, una viaggiatrice ha denunciato presso gli uffici della polizia ferrovia di Treviso il furto della propria bicicletta parcheggiata negli spazi dedicati nei pressi della stazione di Treviso. Da accertamenti effettuati attraverso le immagini di videosorveglianza, gli agenti hanno notato un uomo, extracomunitario, al binario 6 in procinto di prendere il treno per Venezia. Dopo qualche ora, i poliziotti presenti all’ingresso della stazione, hanno riconosciuto l’uomo anche dal colore e dal marchio sulla tasca posteriore dei pantaloni. Lo stesso è stato bloccato ed accompagnato presso gli uffici della polfer, dove prima ha negato di essere il responsabile del furto, poi messo alle strette, ha ammesso di aver rubato la bicicletta. Da accertamenti effettuati dall’ufficio Immigrazione, lo straniero è risultato non in regola con le norme sull’immigrazione ed è stato munito di decreto di espulsione dal territorio nazionale.