Picchia il proprietario della bici che tentava di rubare, condannato

E' stato condannato a tre anni e otto mesi di reclusione per tentata rapina, lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di reclusione Jesus Juan De Fortuna, il 27enne di origine cilena arrestato nella notte tra il 10 e l'11 maggio 2019 dopo che aveva picchiato il proprietario di una bicicletta che aveva tentato di rubare nei pressi della Stazione Ferroviaria di Treviso. Il giovane, che ha precedenti penali ed è un senza fissa dimora, all'arrivo degli agenti della Polizia Ferroviaria, aveva reagito in maniera molto violenta tentando di aggredirli.

Durante trasporto verso la Questura aveva minacciato i poliziotti che si trovavano in auto con lui dicendo «andrò a denunciarvi dicendo che mi avete picchiato, siete delle m....» per poi prendere a calci e a testate la porta della camera di sicurezza in cui era stato rinchiuso prima che il gip disponesse la custodia cautelare in carcere.

Dopo aver rubato la bici il 27enne era stato inseguito dal proprietario, un 50enne residente in città. A quel punto il giovane di origine cilena ha reagito prendendolo a pugni e continuando a infierire contro di lui a calci anche dopo averlo fatto cadere a terra. Nelle sue tasche era stato ritrovato un coltello con la lama lunga 15 cm.