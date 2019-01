Dosi di droga nascoste tra le treccine, arrestato spacciatore "rasta"

Avvolti nelle treccine dei suoi rasta nascondeva due involucri di marijuana, 52 grammi in tutto. Questo quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso perquisendo C.B., 22 anni, ex richiedente asilo del Gambia. Lo straniero che ha architettato questo particolare modo di nascondere la droga e (forse) superare i controlli , è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì, nei pressi della stazione ferroviaria di Treviso: i militari, alcuni in borghese e altri in divisa, lo hanno fermato poco dopo che il giovane aveva smerciato una dose di cocaina ad un uomo di 43 anni, di origini siciliane. Durante un controllo più approfondito i carabinieri hanno trovato anche altra droga, la marijuana appunto, nascosta tra i capelli dello straniero che è stato dichiarato in arresto per spaccio e ha poi trascorso la nottata in una cella della caserma dei carabinieri, in via Cornarotta. Il 22enne, con vari precedenti di polizia alle spalle, aveva ottenuto tempo fa un permesso di soggiorno provvisorio ma aveva poi quasi subito scelto di uscire dal programma di protezione.