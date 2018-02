Rapinato e malmenato da tre giovani: 28enne aggredito in stazione delle corriere

TREVISO Grave episodio di violenza giovedì sera, attorno alle 21.30, lungo via LungoSile Mattei, a Treviso, a pochi passi dalla stazione delle corriere di Treviso. Un ragazzo cingalese di 28 anni è stato derubato dello zainetto mentre si trovava all'interno di una sala giochi della zona: quando ha sorpreso i ladri, poco distante, con il suo portafogli e ne ha chiesto la restituzione, è scattata l'aggressione nei suoi confronti. Ad agire tre malviventi che hanno preso a pugni il malcapitato, ferendolo. Lo straniero, dipendente di un'azienda trevigiana, ha riportato una ferita al volto. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle volanti della polizia: gli agenti hanno identificato e bloccato uno dei banditi, si tratta di un magrebino di 20 anni che è stato arrestato per rapina impropria e si trova attualmente rinchiuso nel carcere di Santa Bona. E' in corso l'dentificazione dei due complici: al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno