Collegio Pio X: a Stefano Volpato il Premio "La Fonte 2017"

TREVISO Giovedì 25 maggio 2017 alle ore 11:00 nell’Auditorium del Collegio Vescovile Pio X sarà conferito il Premio La Fonte, XXII edizione, e sarà consegnato a Stefano Volpato, direttore Commerciale Banca Mediolanum S.p.A. Nel corso della cerimonia, Stefano Volpato terrà una ‘lectio magistralis’ agli studenti del Collegio.

Nato nel 1962, ex allievo del Collegio Pio X e diplomato in Ragioneria nel 1981 con il massimo dei voti, Stefano Volpato dopo una breve esperienza nel settore amministrativo della Noal Oil, nel 1986 è entrato in Programma Italia. Nel 1988 ha iniziato l’attività supervisionale e alla fine del 2000 coordina un gruppo di oltre quattrocento collaboratori nell’area del Triveneto. Con la qualifica di Divisional nel 2003 gli viene affidata la responsabilità dell’Emilia Romagna. Nel 2006 viene nominato Regional del Nord Est, area comprendente il Triveneto e l’Emilia Romagna con oltre millecinquecento Family Banker. Da qui ha creato una struttura tutta nuova di oltre mille Family Banker. Da gennaio 2011 è Direttore Commerciale di Banca Mediolanum S.p.A. dove è a capo di oltre 5 mila persone.

L’Azienda. Banca Mediolanum S.p.A. è 1° Gruppo bancario in Italia per la raccolta, 3° Gruppo in Italia per la capitalizzazione e 3° Gruppo in Europa per coefficienti di solvibilità. Nella stessa mattinata saranno consegnati anche quest’anno, i premi al merito per il miglior profitto agli 11 studenti che hanno conseguito i migliori risultati.

Da quest’anno, saranno consegnate anche le 9 borse di studio costituite con fondi di ex-alunni coordinati da Alessandro Benetton, anche lui ex allievo e titolare della prima edizione del Premio La Fonte. Le borse di studio sono assegnate da un Comitato Scientifico di valutazione per l’assegnazione di borse di studio ad alunni delle Scuole Superiori. Il Comitato è composto da mons. Ferruccio Lucio Bonomo, mons. Giuseppe Rizzo, prof. Simone Ferraro, avv. Giovanni Manildo sindaco di Treviso, prof. Gianni Mazzonetto, prof.ssa Maria Luisa Furlan, dott. Nicola De Mattia e dottoressa Gaia Gottardo. Presidente onorario è il dott. Alessandro Benetton.