Sesso con la 18enne dopo lo spinello, condannato a 4 anni di carcere

Aveva abusato di una 18enne bellunese in un parco pubblico in centro a Treviso dopo averle fatto consumare della droga. Per questa ragione un 27enne nigeriano residente a Carbonera è stato condannato a 4 anni di reclusione. Il pubblico ministero Daniela Brunetto aveva chiesto una pena di sei anni e otto mesi di reclusione. I giudici hanno inoltre disposto una provisionale di 20mila euro nei confronti della vittima.

Secondo quanto ricostruito a processo la vittima aveva incrociato lo straniero - i fatti risalgono alla fine dello scorso maggio - nei pressi della stazione ferroviaria di Treviso. I due si sono poi appartati, in un parco pubblico della città, e insieme avrebbero consumato della droga, probabilmente uno spinello. E' in questo frangente che il 27enne, approfittando della mente annebbiata della ragazza, l'ha stuprata. Solo l'indomani la giovanissima ha realizzato quanto era avvenuto, decidendo di rivolgersi ai carabinieri. Lei quella sera era a Treviso e non aveva un posto dove dormire e quindi si rivolge al 27enne che vive a Carbonera con la famiglia, per cercare un letto. Da quel momento sono rimasti assieme tutto il giorno e, quando è calato il buio, si sono ritrovati in un parco pubblico di Treviso. Lì, su una panchina, si è consumata la violenza. I due hanno fumato un paio di spinelli e poi hanno mangiato assieme. Dopo la giovane si è addormentata e a quel punto il 27enne l’ha costretta prima a un rapporto orale e infine, abbassandole i jeans, a un rapporto sessuale completo.