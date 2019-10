Il figlio muore per una malattia rara, padre si toglie la vita

Un 67enne trevigiano, G.B., è stato trovato senza vita, poco dopo le 12, all'interno del garage della propria abitazione, in un condominio di Borgo Mestre a Treviso. A lanciare l'allarme al 118 e al 113 sono stati i vicini di casa dell'uomo che ne hanno scorto il cadavere, visibile dalla porta dell'autorimessa, lasciata aperta dal 67enne. I medici e gli infermieri del Suem non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo, deceduto per soffocamento. Dopo la prematura morte dell'unico figlio, circa due anni fa a causa di una rara malattia, l'uomo sarebbe stato colpito da una grave forma di depressione che in passato aveva visto il 67enne protagonista di allontanamenti dalla sua abitazione ma, proprio grazie all'intervento delle forze dell'ordine, era puntualmente tornato a casa.