Tragedia a Selvana, si uccide impiccandosi ad un ponte

TREVISO Si è tolto la vita impiccandosi ad un piccolo ponte, a pochi passi dalla linea ferroviaria. Tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 febbraio, a Treviso nel quartiere di Selvana, in vicolo Panigai: a suicidarsi un uomo, settantenne, residente nella zona. A lanciare l'allarme è stato un passante. Sul posto sono intervenuti i medici del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Per il recupero della salma sono giunti i vigili del fuoco di Treviso. Sull'episodio indaga la polizia. Non chiare le ragioni del gesto estremo.