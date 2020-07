Buffet irregolare: "Sunset" chiuso, denunciato il titolare

Il locale era stato multato per non aver rispettato la normativa sul buffet self service, con chiusura per cinque giorni. Il titolare non rispetta l'obbligo di tenere chiusi i battenti, riapre dopo tre giorni e viene sanzionato e nuovamente chiuso per cinque giorni. Questa l'incredibile vicenda che ha riguardato nei giorni scorsi il ristorante "Sunset", in zona Fonderia.

Le peripezie per il locale iniziano il 10 luglio scorso quando, su segnalazione di alcuni clienti, la polizia locale ha effettuato un controllo all'ora di pranzo: il cibo, secondo quanto è stato constatato da alcuni agenti in borghese, non veniva servito dai dipendenti come previsto dalla normativa bensì ogni cliente si serviva da solo, violando chiaramente la normativa in materia. Per questo il locale era stato immediatamente chiuso per cinque giorni e multato. Lunedì 13 luglio gli agenti hanno però verificato che il ristorante era ancora aperto, per cui hanno proceduto a contestare una nuova chiusura di cinque giorni. Il titolare, Andrea Zouin, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 650 del codice penale, in quanto non aveva ottemperato all’ordine impartito.

Oggi pomeriggio, lunedì 20 luglio, lo stesso Zouin si è lasciato andare ad uno sfogo che farà discutere contro la polizia locale ed il Comune: «Io dopo la vostra chiusura ho perso metà dei clienti, ci fate passare per persone che seminano virus. Non mi conviene più lottare. Per cosa? Per pagare le tasse? Per fare scontrini? Per mantenere i vostri culi sopra le sedie? No, io chiudo, e se mi tratti come un delinquente, vale tanto la pena cominciare a fare il delinquente. Siete ridicoli, multare le persone che vanno a lavorare è demenziale. Non posso parlare per le gesta stupide degli altri».

«Probabilmente noi non riapriremo più -chiude il ristoratore- credo che investire dei soldi in uno Stato nemico sia da deficenti. Ringrazio gli agenti per il loro pronto intervento e ringrazio il Comune di Treviso: qui in zona Fonderia avrete un altro locale chiuso. Probabilmente potreste usarlo per accogliere gli immigrati, visto che vi fruttano bene. Sai più immigrati, più soldi, più peste, più paura, più controlli e più inculate al popolo».