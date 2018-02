Sversamento di gasolio nel Sile: Arpav e vigili del fuoco al lavoro

TREVISO Un ingente sversamento di gasolio ha interessato e inquinato un ampio tratto del fiume Sile in centro storico nei pressi del ponte di via Bressa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso che hanno contenuto il carburante con alcune panne assorbenti, l'Arpav, per verificare le conseguenze dell'episodio, oltre alla polizia locale di Treviso. Secondo una prima ricostruzione un'autobotte che stava rifornendo di carburante la sede centrale delle Poste in piazza Vittoria, avrebbe per errore sversato in alcune condotte il liquido, finito poi nelle vicine acque del fiume Sile.