Auto in fiamme in tangenziale a Treviso, traffico nel caos

Gravi disagi al traffico nel pomeriggio di oggi, venerdì, lungo la Tangenziale di Treviso e a tutta la viabilità della zona di San Giuseppe a causa di un incendio che ha distrutto un'auto, una Peugeot. Il mezzo, forse a causa di un corto circuito, è stato avvolto e distrutto dalle fiamme mentre si trovava in prossimità dell'uscita della tangenziale in direzione dell'aeroporto "Canova" di Treviso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso per spegnere il rogo. In supporto giunta una pattuglia delle volanti La situazione è tornata alla normalità solo nel tardo pomeriggio anche se il traffico è stato duramente congestionato anche a causa dello shopping natalizio in cui centinaia di trevigiani sono impegnati in queste ore.