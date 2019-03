Camion si incendia lungo la tangenziale, traffico nel caos

Un camion telonato si è incendiato mentre percorreva la tangenziale di Treviso, da Silea in direzione Paese, nei pressi dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Ad incendiarsi la motrice del mezzo. L'autotrasportatore è riuscito a mettersi in salvo e a lanciare l'allarme. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco di Treviso. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti con code sia nella stessa direttrice di marcia che nella corsia opposta per automobilisti "curiosi".

