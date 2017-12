Auto contromano in tangenziale, tragedia sfiorata mercoledì sera

TREVISO Era appena uscito dal casello autostradale di Treviso sud, a Silea, e si stava dirigendo verso casa percorrendo la tangenziale, in direzione di Paese. Improvvisamente, nel tratto tra Silea e lo svincolo con l'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dopo aver sorpassato un camion, si è trovato a dover schivare un'auto, forse una Ford Fiesta, che stava viaggiando contromano. A vivere questa terribile esperienza un 37enne di Preganziol, giornalista del Gazzettino, che ha immediatamente lanciato l'allarme al 113. Non sarebbe stato l'unico automobilista a vedere l'auto-pirata ma le forze dell'ordine non sono ancora riuscite ad identificare l'automobilista che si è reso autore di questa pericolosissima scorribanda. Le indagini sono in corso.