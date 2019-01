Terrore in tangenziale, auto contromano: intervengono polizia e polstrada

Minuti di autentico terrore quelli vissuti in serata, poco dopo le 19.30, da alcuni automobilisti che transitando lungo la tangenziale in direzione aeroporto, si sono trovati di fronte ad una vettura che stava viaggiando contromano. Il protagonista di questa scorribanda, un 80enne di Zero Branco in stato confusionale, alla guida di una Daewoo Matiz di colore scuro, è stato fermato appena in tempo da una pattuglia della polizia stradale di Treviso e da una delle volanti, intervenute appena in tempo. Sul posto anche la polizia locale. Il veicolo, alla rotatoria con la Noalese, avrebbe imboccato contromano la corsia di decelerazione, andando in direzione di Silea. Fortunatamente non si sono verificati incidenti di sorta.