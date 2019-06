Nelle acque dei fiumi trevigiani arriva il temolo

Per la prima volta, mercoledì 12 giugno nelle acque di tre corsi d’acqua trevigiani, Meschio, Gronda e Sile, saranno immessi, a cura di Veneto Agricoltura nell’ambito dei cosiddetti obblighi ittiogenici, ben 10.000 individui di taglia 9/12 cm di Thimallus thimallus, più comunemente conosciuto come temolo, in questo caso di ceppo Adriatico. Si tratta di un pesce d’acqua dolce della famiglia Salmoniade che predilige i corsi d’acqua a corrente non troppo forte, di buona profondità e portata. Le operazioni di semina saranno svolte, come d’abitudine, d’intesa con l’Amministrazione provinciale di Treviso, la Polizia provinciale e le due Associazioni locali di Pescatori Sile e Meschio.