I cittadini di un condominio vicino al Tenni chiedono una telecamera: il Comune la fa pagare

TREVISO "Qualche mese fa mi sono fatto portavoce delle istanze di alcuni cittadini in zona stadio Tenni -spiega il consigliere comunale Davide Acampora- che mi hanno chiamato lamentando un evidente problema di sicurezza e mancanza di adeguata illuminazione; inoltre cè da considerare il fatto che questi hanno già speso quasi 20.000 € con i vigilantes per blindare la loro proprietà privata. Dopo il mio intervento, l'amministrazione comunale ha proposto l'installazione di una telecamera sul suolo pubblico proprio sulla curva del PUT... però a spese del condominio TV 64 !".

"E' vergognoso -conclude Acampora- mi domando come si possano pretendere dai residenti ben 6.400,00 € iva inclusa (questa è la cifra chiesta dal Comune per la telecamera) quando questi hanno già fatto il massimo per presidiare la zona. Vogliono forse farci credere che Il Comune non ha soldi per rispondere ad un'esigenza importante e urgente inerente alla sicurezza? Anziché pagare le bollette al centro sociale Django perché non si può acquistare questa telecamera? Diciamo che sono stati spesi fin troppi danari per opere inutile, i cittadini pagano le tasse e non possono sostituirsi all'inezia dell’amministrazione pubblica".