Un torneo sull'erba dello stadio Tenni, Treviso come Wimbledon

TREVISO Un torneo sull'erba, come Wimbledon, allo stadio Tenni di Treviso, da svolgersi durante l'estate nell'arco di due settimane e con un montepremi da 15mila dollari. L'idea, a dir poco "rivoluzionaria", è stata lanciata a Ca' Sugana dall'Eurotennis club di Treviso che organizzerebbe così, qualora il Comune desse il suo assenso alla concessione dello stadio, un evento unico nel suo genere (pochissimi infatti i tornei su questa superficie) e di grande richiamo nazionale per gli amanti della racchetta.

L'iniziativa prevederebbe, qualora arrivasse l'ok (l'assessore Ofelio Michielan ha già dato parere favorevole), la suddivisione del prato (altrimenti inutilizzato durante l'estate) in 4/5 campi di gioco: sarebbe ovviamente necessaria la risemina del terreno con erba adatta al tennis. Gli spettatori seguirebbero i match direttamente dalle tribune dello stadio. Come accade per i più noti tornei tennistici verrebbero creati inoltre eventi collaterali e di intrattenimento. Se la sperimentazione dovesse avere successo l'auspicio è che il torneo possa crescere e collocarsi nel ristretto club dei tornei sull'erba. Come Halle, il Queen's o il mitico Wimbledon . Il tennis potrebbe dunque tornare al centro della passione dei trevigiani (migliaia i praticanti in provincia, più di 500 soci nel solo Eurotennis club) dopo i gloriosi fasti del passato, quando la Marca, negli anni '80, eventi leggendari come la partita tra Borg e Panatta al Palaverde.