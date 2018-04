In seicento a Treviso per Teocoli, aspettando Patty Pravo

TREVISO In seicento hanno applaudito lunedì 9 aprile al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso lo show di Teo Teocoli, travolgente protagonista di "Tutto Teo" che ha inaugurato la nuova stagione organizzata da Pagano Events Spettacoli con la collaborazione di Teatri e Umanesimo Latino SpA. A 73 anni, Teocoli in gran forma ha tenuto due ore e venti minuti di spettacolo senza interruzione, tra risate e applausi a scena aperta: dalle nostalgiche memorie d'infanzia nelle case di ringhiera della Milano alla fine degli anni Cinquanta (la famiglia Teocoli si trasferrì al nord da Reggio Calabria) alle prime esibizioni da cantante di un complesso fondato con compagni di scuola (tra cui Mario Lavezzi), dall'incontro a Torino con uno sconosciuto Lucio Battisti all'entrata nel clan di Adriano Celentano, fino all'amicizia con Enzo Jannacci e alla creazione del personaggio di Cesare Maldini, il ct della Nazionale di calcio con la cui parodia Teo Teocoli folgorò nel 1998 il pubblico televisivo di "Quelli che il calcio…", condotto da Fabio Fazio. Lo showman era accompagnato sul palco del Comunale da una scatenata band di cinque elementi: Giulio Abiuso chitarra, Katia De Felici voce, Massimiliano Ferro batteria, Luigi Iannello basso, Sando Allario piano e fisarmonica. Ray Charles e Felice Caccamo le altre sue "caricature" proposte con successo al pubblico trevigiano, a cui Teo ha donato un lungo bis con l'esilarante racconto (improvvisato) della scoperta del mare di Riccione, raggiunto in Vespa da Milano con gli amici in una lontana estate di gioventù.

Calato il sipario su Teo Teocoli, Pagano Events Spettacoli attende al Comunale lunedì 23 aprile (ore 21) Patty Pravo, che con il suo stile ha segnato un'epoca nella canzone italiana. L'ex ragazza del Piper ha compiuto settant'anni lunedì 9 aprile e sarà festeggiata a Treviso dal suo pubblico, che l'applaudirà nel recital "…la cambio io la vita che..". Quindi sono in calendario Gino Paoli/Danilo Rea martedì 29 maggio e Popa Chubby mercoledì 13 giugno.

Biglietti in prevendita da 28,75 a 69,00 euro. Acquisto alla biglietteria del Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso, Corso del Popolo 31, di persona dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 14, il sabato dalle ore 10 alle ore 12.30; acquisto al telefono dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (tel. 0422.540480).