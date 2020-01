Schiavo di hashish e marijuana: diventa tossicodipendente a undici anni

Tossicodipendente a soli 11 anni. E' questa la storia sconvolgente di un ragazzino residente in città che già mentre frequentava la prima media aveva iniziato a consumare hashish e marijuana. La vicenda è emersa nel corso del processo per spaccio a carico di un 27enne, anche lui di Treviso, che sarebbe stato il "rifornitore" del giovanissimo. Nella vicenda è coinvolto un altro minorenne, oggi 17enne, nei cui confronti è stata aperta una indagine da parte della Procura dei Minori di Venezia.

Il protagonista della storia, che risale al 2016 e che oggi ha quindi 14 anni, è uno testi dell'accusa nel procedimento contro il 27enne. Ed è stato durante la sua deposizione che ha raccontato di come, a soli 11 anni, abbia iniziato a consumare droga. Non ha però detto come la pagava ed è anche rimasto sul vago relativamente al fatto se sia ancora oppure no un consumatore. «La marijuana e l'hashish -ha detto in aula rispondendo alle domande del pubblico ministero Barbara Sabattini- me la procurava l'altro ragazzo (il minorenne) che la acquistava dall'imputato».

A scoprire tutto era stato il papà che un giorno, sbirciando nel telefonino dell'11enne, si era accorto che una persona stava chiedendo soldi a suo figlio attraverso degli sms. Ed è stato l'uomo a raccogliere quindi le confidenze del ragazzino, che gli ha confessato di fare uso di stupefacenti. Non è chiaro come sia entrato nel giro degli spacciatori e che cosa lo abbia spinto a "provare" fumo e erba. "Mio papà fuma" ha detto durante la sua testimonianza, sottintendendo che anche il padre userebbe droghe. Ma questo dettaglio, peraltro ininfluente ai fini del processo in corso, è ancora tutto da dimostrare.