Terrore al Toys center: ladri in azione tra i bambini

Il negozio Toys sulla Feltrina ancora nel mirino dei ladri. Per i clienti e i dipendenti sono stati attimi di paura ieri mattina quando due persone, a volto scoperto, hanno fatto irruzione nell'attività commerciale. Ad attenderli, fuori in auto, un palo pronto a fuggire con il bottino. I due inizialmente erano apparsi come una normale coppia alla ricerca di qualche articolo. I commessi però hanno notato uno strano atteggiamento: è stato subito chiaro che la merce non sarebbe stata pagata.

I tre, nonostante l'intervento di una commessa che ha tentato di fermarli, sono riusciti a fuggire con giocattoli per migliaia di euro. Nessun ferito, ma tanta paura, soprattutto per i bambini presenti con le loro famiglie che mai si sarebbero aspettate di assistere a una scena simile. A riportare la notizia è la Tribuna di Treviso in edicola oggi, lunedì.

Allertate dal personale, sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno dato il via alle ricerche. Tra le ipotesi anche che la merce possa essere destinata al contrabbando visto l'imminente arrivo delle festività natalizie. Non si tratta del primo furto presso il grande centro di articoli per bambini: un gruppo di malviventi qualche tempo fa era entrato a volto coperto e, dopo aver minacciato il personale, aveva svaligiato la cassaforte.