Scende per obliterare il biglietto, il treno riparte con la figlia a bordo

A Trento, grazie all'intervento della Polfer, tre bambini, una femminuccia di 10 anni e due gemellini di due, sono stati riconsegnati ai propri genitori. I ragazzini sono rimasti accidentalmente sul treno, mentre mamma e papà, erano scesi dal convoglio occupati a scaricare i bagagli. Episodio analogo a Treviso, dove la Polfer ha rintracciato una bambina tedesca di 8 anni rimasta sul treno, mentre il padre era sceso per un attimo per obliterare il biglietto ferroviario.

Una donna originaria dello Sri Lanka è stata soccorsa dagli agenti di Trento. La signora rimasta per sbaglio nella stazione di Verona durante il cambio del treno, senza il telefono cellulare, né i soldi per acquistare un titolo di viaggio è stata aiutata a contattare la famiglia milanese per cui lavora e ad arrivare nella stazione di destinazione di Folgarida.