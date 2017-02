Treno colpisce un uccello, traffico interrotto tra Visnadello e Spresiano

VILLORBA Traffico ferroviario interrotto dalle 12.35 circa, per circa un'ora, lungo la linea ferroviaria Venezia-Udine tra le stazioni di Visnadello e Spresiano. A lanciare l'allerta (fortunatamente si è trattato di un falso allarme) il macchinista di un treno passeggeri diretto a Venezia che aveva improvvisamente sentito un colpo, secco, sulla parte laterale della locomotiva. Temendo potesse essere un suicidio (proprio in quel tratto i casi sono stati numerosi nelle ultime settimane) l'uomo ha fermato il convoglio. L'intervento tempestivo della polizia ferroviaria di Treviso, coordinata dal dirigente Claudio Bortoletto, ha chiarito in breve tempo l'equivoco: il rumore era dovuto allo schianto di un volatile (un colombo o un fagiano), non meglio identificato, contro il treno in transito. A fugare ogni dubbio è stato il macchinista di un altro treno che è transitato in zona lentamente proprio per monitorare la situazione. Precauzionalmente il traffico è stato interrotto per poi essere normalmente ripristinato.