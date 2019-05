Abusi sessuali su minori in Portogallo, arrestato nella Marca 15 anni dopo

Quindici anni fa, nel 2004 a Monte Abraao - Queluz, in Portogallo, si era reso autore di abusi sessuali su minori, reato per cui era stato poi condannato ad una pena di due anni di reclusione. Nel frattempo però, nel 2006, per sfuggire alla giustizia, si era trasferito a Trento con un permesso come studente e poi, di recente, nella Marca per lavorare come operaio in un allevamento di polli. E' proprio qui, sul posto di lavoro, che qualche giorno fa è stato raggiunto dagli agenti della squadra mobile di Treviso. Ad essere arrestato su mandato di arresto europeo M.C.A., oggi 40enne e di origini guineane. L’uomo ormai sicuro della sua impunità, ha negato la propria identità cercando di dissimularla, ma gli accertamenti condotti dagli investigatori, sebbene fossero passati 15 anni, hanno dato inequivocabili riscontri. Al termine degli adempimenti del caso, lo straniero è stato portato presso il carcere di Treviso dove si trova attualmente recluso in attesa dell'estradizione.