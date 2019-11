Furti in tribunale e una rapina in farmacia, 43enne condannato

Era stato l'autore di una serie di furti tra cui quelli ai danni di tre cancellieri del tribunale di Treviso a cui aveva sottratto il portafogli e di un giudice civile, dal cui ufficio aveva portato via un telefono cellulare. Colpi messi a segno senza però sfuggire alle videocamere di sorveglianza le cui registrazioni hanno permesso di arrivare alla sua identificazione. Ma malgrado il gip avesse applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari Federico Crocetti, 43enne originario di Terni e residente a Casier, era entrato nuovamente in azione sfruttando le ore di permesso che gli erano state concesse per poter andare a lavorare. Questa volta l'obiettivo è stata la Farmacia del Sile di via Callalta a Lanzago di Silea. E come in precedenza anche in questo caso per incastrarlo sono stati decisivi i frame delle registrazioni delle telecamere presenti sul posto.

Per quei fatti l'uomo, difeso dall'avvocato Salvatore Cianciafara del Foro di Treviso, è stato condannato in abbreviato a 5 anni e 4 mesi di reclusione. Sentenza in continuazione tra la rapina in farmacia e il furto del cellulare del giudice, mentre per aver "sfilato" i portafogli ai cancellieri del tribunale il ternano aveva già subito una condanna, sempre in abbreviato, ad un anno.