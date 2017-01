Finge di essere un carabinieri, entra in casa di un anziano e la svaligia

TREVISO Non appena si è reso conto di essere stato raggirato, da un fantomatico appartenente alle forze di polizia, ha immediatamente lanciato l'allarme al 113. Vittima dell’ennesima truffa ai danni degli anziani trevigiani un uomo di 90 anni che vive nella prima periferia di Treviso. L’uomo, ancora scosso per l’accaduto, ha raccontato ai poliziotti che alle 12.30 aveva bussato alla sua porta un uomo, di circa 50 anni, il quale, presentandosi come carabiniere, ha spiegato di dover controllare delle banconote probabilmente false erogate dalla banca lì vicino.

L’anziano, in buona fede, ha esibito le banconote al malfattore, lasciandolo entrare in casa. Il sedicente “maresciallo”, una volta all'interno, ha cominciato ad aprire i cassetti nella camera da letto dove c'era un portafoglio e delle scatole contenenti alcuni preziosi, allontanandosi poco dopo con la scusa di dover compilare un verbale, facendo poi perdere le proprie tracce. L’anziano, risalito in camera da letto, si è subito conto che le scatole dei gioielli erano sparite e il portafoglio vuoto era stato spostato su un mobile.

Constatando di essere stato vittima di una truffa ha chiesto l’intervento dei poliziotti. “Non siete soli chiamateci sempre”: è la raccomandazione che la polizia fa a tutti i cittadini, in particolar modo agli anziani, spesso vittime dei raggiri di truffatori. Pertanto, in caso di persone sospette che si dovessero presentare al proprio domicilio, si raccomanda di non permettere l’accesso all’interno dell’abitazione e di comporre il 113 o il 112.