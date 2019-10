Diamanti venduti a prezzi gonfiati dalle banche, Vasco Rossi truffato per 2,5 milioni

Ci sono tanti nomi noti tra le vittime della presunta maxi truffa sui diamanti venduti a prezzi gonfiati con la complicita di alcune banche. Vasco Rossi, Diana Bracco, Federica Panicucci, Simona Tagli.

L'indagine sui diamanti a Milano

Il pm di Milano Grazia Colacicco ha chiuso le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza, sulla presunta maxi truffa sui diamanti venduti a prezzi gonfiati rispetto al loro valore reale, con la presunta complicità di alcune banche, a centinaia di clienti ignari, tra cui anche alcuni vip come Vasco Rossi. Si avvicina, dunque, la richiesta di processo per 87 persone fisiche e per 7 giuridiche, tra cui anche gli istituti di credito Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps, Banca Aletti.

Tutti vip rimasti vittime della truffa

Indagate anche le due società che vendevano i diamanti, ossia la Intermarket Diamond Business spa (IDB) e la Diamond Private Investment spa (DPI), nell'indagine con al centro i reati di truffa aggravata e autoriciclaggio. Tra le vittime vip, oltre alla rockstar di Zocca, che avrebbe perso circa 2,5 milioni di euro, anche l'industriale Diana Bracco (più di un milione), la conduttrice tv Federica Panicucci (54mila euro) e l'ex showgirl Simona Tagli (29mila euro).

«Le tante denunce depositate presso le procure venete e presso quella di Milano hanno dato i loro frutti -afferma Matteo Moschini di Movimento Difesa del Cittadino Veneto- e riteniamo che alla conclusione delle indagini, condotte nei confronti di 87 persone e 7 società, seguiranno i rinvii a giudizio di tutti coloro che hanno preso parte ad una delle maggiori truffe del secolo, che ha generato profitti illeciti per più di mezzo miliardo di euro. Invitiamo tutti i cittadini cui sono stati rifilati i diamanti a rivolgersi alle nostre sedi, provvederemo a costituirci parte civile nel processo penale al fine di ottenere l’integrale risarcimento dei danni. Tutti coloro che intendono agire per ottenere il rimborso di quanto investito in diamanti ed il risarcimento dei danni possono rivolgersi alle nostre sedi sul territorio veneto».