Truffa e riciclaggio, ennesima condanna per il "re delle truffe"

Quattro anni e cinque mesi di reclusione per truffa e riciclaggio. E' la condanna fioccata su Ivan Baricevic, giostraio 35enne soprannominato "il re delle truffe", finito a processo insieme ad altre 4 persone per due truffe nella vendita di autoveicoli e il tentativo di immatricolare un terzo mezzo con documentazione contraffatta e targa risultata falsa. L'uomo è stato invece assolto per il reato di cessione di stupefacente e violazione della misura cautelare di obbligo di dimora. Condannato per truffa a 8 mesi anche uno dei coimputati, il 36enne trevigiano Marco Lombardi, mentre sono stati assolti il 59enne Alessandro Mazzonetto, il 32enne Devid Vavassori e il 74enne Giuseppe Caldato.

I fatti sono relativi al 2015. E' la denuncia di un inserzionista della piattaforma internet per il compra/vendo tra privati Subito.it a far partire le indagini condotte dalla Procura di Treviso. Nella querela l'uomo, residente a Como, raccontava di aver messo in vendita la propria Mercedes Slk usata al prezzo di 5.600 euro e di aver concordato la cessione del mezzo con una persona che si era identificata con il nome di Marco Lombardi. In realtà si trattava di Ivan Baricevic, che aveva agito con il nome del conoscente e complice. Dimostratosi interessato all'affare Baricevic il 23 settembre ha quindi incontrato il venditore a Treviso, concordando una caparra di 950 euro e il saldo del prezzo da effettuare attraverso bonifico. Soldi che però non sono mai arrivati sul conto corrente del comasco, che il giorno successivo si è presentato a casa di Baricevic a Treviso per farsi ridare l'auto, che aveva individuato perché dotata del sistema satellitare.