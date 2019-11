Controllli straordinari della polizia locale, 45enne sorpreso a sniffare coca in auto

La polizia locale di Treviso ha rafforzato i controlli per la salvaguardia delle famiglie e dei bambini impegnati negli ormai tradizionali festeggiamenti in maschera del 31 ottobre. Quattro pattuglie, coordinate dal comandante Andrea Gallo, hanno sorvegliato l’intero territorio comunale sin dalle prime ore della serata. Grazie a questo servizio è stato possibile individuare, intorno alle 20.30, in viale Michelangelo, un cittadino marocchino 45enne, residente nel quartiere di San Zeno. Lo straniero, seguito mentre conduceva un’autovettura a noleggio, è stato poi scoperto a consumare cocaina nel parcheggio di un supermercato. Per questo motivo è stato accompagnato in comando e sottoposto a perquisizione, all’esito del quale è stata rinvenuta una dose di cocaina per la quale si è proceduto a sequestro e segnalazione amministrativa. E’ stato inoltre effettuato il drug-test preliminare con esito positivo.

Alle 23.30, sul Put, invece, è stato fermato un automobilista che procedeva ad alta velocità verso via Terraglio. Una volta fermato, gli agenti hanno identificato un 55enne lombardo, a Treviso per lavoro, in evidente stato di ebbrezza, con un tasso alcolico di 1.5 mg/l. Per lui è scattato il sequestro del veicolo.