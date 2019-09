La polizia lo ferma ubriaco e senza patente: finge di essere il fratello

Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle ore 2, gli agenti delle volanti della polizia hanno notato un veicolo sospetto che stava transitando in viale Vittorio Veneto a Treviso, sbandando da una parte all’altra della carreggiata, rischiando di finire contro un’altra autovettura che era in transito verso viale Cairoli. Dato l’evidente pericolo per gli altri autombilisti, i poliziotti hanno raggiunto il mezzo dopo poche centinaia di metri, obbligandolo a fermarsi, nonostante l’evidente stato di agitazione del conducente . L'automobilista era alterato dall'alcool e si comportava in maniera a dir poco stravagante, alternando momenti di euforia e risate isteriche a momenti di elevata aggressività.

Durante il controllo il giovane ha riferito di essersi dimenticato a casa sia i documenti che la patente, dando a voce i propri dati. I poliziotti, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di accompagnarlo negli uffici della Questura per sottoporlo ad una completa identificazione. Dopo alcuni accertamenti, si è scoperto che non solo il giovane non risultava in possesso di nessuna patente, perché mai conseguita, ma che, durante il controllo, ha declinato le generalità del fratello .

Per questi motivi, W.D., 25enne di Vittorio Veneto, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, guida senza patente e per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale e l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo.