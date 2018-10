Schiaffi all'assessore, assolto l'ex segretario della Uil di Treviso

E' stato assolto Antonio Confortin, l'ex segretario generale della Uil provinciale di Treviso finito a processo con l'accusa di ingiurie, minaccia e percosse nei confronti dell'allora assessore alla sicurezza e alla protezione civile del Comune di Vedelago Renzo Franco. Troppo discordanti le testimonianze di chi, il 12 novembre del 2011, ha assistito alla furibonda litigata tra l'ex sindacalista e l'assessore leghista, scatenata da una multa che Confortin aveva trovato sul cruscotto della sua auto parcheggiata dentro al parco di Villa Cappelletto, in una zona però interdetta alle auto.

Ne era scaturita una discussione violenta in cui Confortin avrebbe preso a ceffoni Franco. «Sai cosa è questa? - avrebbe detto Confortin a Renzo Franco, sventolandogli la contravvenzione davanti al viso, io con questa ti rovino, sei un bastardo...maledetto». Poi, secondo l'accusa, sarebbero partite le sberle sulla faccia dell'amministratore e una serie di strattonamenti. Confortin ha sempre negato le circostanze che lo avevano portato a processo, sostenendo di non aver mai colpito Franco né di averlo minacciato e rimarcando che, al contrario, era l'esponente del Carroccio ad avercela con lui per il suo passato da sindacalista e per il ruolo di presidente della Pro Loco che svolgeva al tempo dei fatti. In un anno di processo sono sfilati davanti al giudici testimoni oculari che hanno confermato il racconto di Franco e altri che invece avrebbero riportato i fatti come riferiti da Confortin. E così alla fine è arrivata la sentenza di assoluzione con la formula dubitativa.