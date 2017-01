Cona, psicosi nella Marca: cittadini chiedono controlli sanitari ai migranti

TREVISO In seguito ai fatti di Conetta riportati dalla cronaca in questi giorni, gruppi di cittadini si sono rivolti alla Direzione aziendale porgendo alcuni interrogativi sull’esecuzione di controlli igienico sanitari presso le sedi di accoglienza dei migranti. In risposta agli interrogativi posti, la Direzione dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana rende noto che le ispezioni per verificare gli standard igienico sanitari presso le sedi di accoglienza Treviso (Caserma Serena) e Oderzo (Caserma Zanusso) sono eseguite esclusivamente su autorizzazione della Prefettura. Il personale del Servizio di Prevenzione negli ultimi tempi ha portato a termine le ispezioni di verifica previste dal protocollo regionale di sorveglianza e profilassi concordandole con la Prefettura di Treviso. Questo, comunque, non rende possibile, procedere con verifiche a campione nelle suddette sedi.