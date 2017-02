Umberto Tronchin è il nuovo presidente dell’Auser provinciale di Treviso

TREVISO Umberto Tronchin è il nuovo presidente dell’AUSER Treviso. È stato eletto nel corso del III Congresso provinciale dell’Associazione di volontariato e promozione sociale che opera sul territorio a favore dell’invecchiamento attivo, svoltosi all’hotel Ca’ del Galletto di Treviso. Erano un centinaio i delegati in rappresentanza dei circa 8.500 soci AUSER della Marca che si sono ritrovati a eleggere il consiglio direttivo provinciale e, successivamente, il nuovo presidente (unanimità da parte di tutti i 31 consiglieri del direttivo) che prende il testimone da Andrea Forgione, in carica dal 2008.

Umberto Tronchin, classe 1955, pensionato dal 2015, nato e residente a Treviso. Dipendente di Trenitalia per 37 anni e in precedenza impiegato nel settore privato. Da sempre impegnato nel mondo sindacale e dal 1988 a tempo pieno nella categoria dei trasporti alla CGIL di Venezia, ricoprendo vari ruoli sino a diventarne segretario generale, poi componente della segreteria regionale di categoria e infine segretario confederale.

L’AUSER è una realtà associativa (Onlus) impegnata nel contrastare l’esclusione sociale e a favorire l’invecchiamento attivo degli anziani, per migliorarne la qualità di vita e accrescerne il ruolo e la partecipazione nella comunità. Attraverso iniziative di diversa natura (in primo luogo solidaristiche e di assistenza alle persone fragili, ma poi anche ludiche, ricreative, di animazione e turismo sociale), l'impegno dell'AUSER si concretizza nel valorizzare esperienza e creatività, sviluppare rapporti di solidarietà e scambio intergenerazionali, incentivare l’educazione degli adulti (Università Popolare), incoraggiare sul territorio reti associative e progetti di volontariato, stabilire rapporti con le Istituzioni per favorire l'integrazione dei servizi alla comunità. Grande è la collaborazione con il Sindacato dei Pensionati della CGIL di Treviso, con il Centro di Servizio per il Volontariato, a beneficio di persone e collettività portatrici di bisogni, cure o accompagnamento. L’AUSER di Treviso è inoltre impegnata per l’interazione sociale e culturale tra italiani e migranti.