Ubriaco urta un'auto e scappa: spintoni ai poliziotti

TREVISO Un trevigiano, R.S., è stato denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza. L'uomo, dopo una serata trascorsa a bere, si è messo alla guida della sua auto (una Alfa Romeo) completamente ubriaco e facendo manovra ha urtato un'altro mezzo. Il proprietario del veicolo si è messo sulle sue tracce e, inseguendolo, ha subito avvertito il 113 comunicando alla centrale operativa della Questura la sua posizione. L'inseguimento si è concluso alle 2 del mattino lungo via Sant'Angelo a Treviso. Gli agenti, spintonati dal fuggitivo, hanno dovuto immobilizzare e portare in Questura l'uomo a cui è stata ovviamente ritirata la patente. R.S. ha poi provveduto a compilare il modulo per la constatazione amichevole.