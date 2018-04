Concerto del violinista Uto Ughi a Treviso il 19 aprile

TREVISO Giovedì 19 Aprile alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale di Treviso “ Mario Del Monaco” si terrà il concerto del Maestro Uto Ughi, violinista di fama mondiale, accompagnato al pianoforte dal Maestro Andrea Bacchetti. In programma musiche di Mozart, Ciaikovski e Saint Saens ed altri. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Arturo Toscanini di Savigliano (Cn) in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Treviso e con il patrocinio del Comune di Treviso per ricordare i 110 anni della costituzione del Corpo delle Infermiere Volontarie e i 100 anni dalla fine della Grande Guerra, che vide uno straordinario impegno delle Crocerossine al Fronte. Infatti in 40 persero la vita ed una, Margherita Kaiser Parodi, è l’ unica donna sepolta a Redipuglia tra 100.000 soldati.

Solo la presenza straordinaria del Maestro Uto Ughi poteva celebrare due date così significative La musica è sicuramente uno strumento che va al di là di divisioni e punta dritto all’ animo ed ai cuori delle persone, cercando di lenire anche i cuori più feriti dal dolore. Essa è sicuramente in grado di arrivare al Signore anche prima delle preghiere. ”L’evento coincide con il lancio dell’ultima incisione discografica del M°Uto Ughi per Sony Classical dal titolo: NOTE D’EUROPA: LE PIU’ BELLE PAGINE DEL REPERTORIO VIOLINISTICO CON I PREZIOSI VIOLINI DI UTO UGHI: STRADIVARI E GUARNERI DEL GESU’. Il titolo è dato dalle 7 Nazioni Europee coinvolte ciascuna delle quali rappresentata da un brano emblematico di un grande compositore di quella Nazione (Italia, Francia, Spagna, Austria, Polonia, Ungheria,Germania).

Biglietteria Teatro Comunale: tel. 0422-540480

Da martedì a venerdì:10:00 – 14:00, Sabato: 10:00 – 12:30