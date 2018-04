Furti e danni sulle auto in sosta, Manildo: "Treviso non è questa"

TREVISO “Condanniamo senza se e senza ma quanto accaduto e denunciato da alcuni candidati e sostenitori della lista Grande Treviso in vicolo delle Belle Gambe. Mi auguro che al più presto i responsabili siano assicurati alla giustizia”. Così il candidato del centro sinistra Giovanni Manildo condanna il raid vandalico avvenuto la notte scorsa ai danni di alcune auto - “ Treviso non è questa: è una città dove la sicurezza rappresenta una condizione naturale per i suoi cittadini. Certo non abbassiamo la guardia: anche per questo stiamo lavorando per dare nuova luce a tutta la città attraverso il progetto di modifica dell’intera infrastruttura luminosa. Più luce - chiude Manildo - significa ancora più sicurezza. Il bando verrà pubblicato a breve e contiamo di avviare i cantieri già in autunno”.

"Dove non c’è dialettica inizia l’oltraggio -aveva commentato su Facebook Mario Conte, candidato per il centrodestra della Lega- Massima solidarietà agli amici di Grande Treviso, violati nel principale diritto di chi vive una città: la sicurezza. Questa Amministrazione continua a sostenere che Treviso è sicura, che i reati diminuiscono, che va tutto bene grazie a loro. Ditemi voi se questa è la città che vogliamo...".