Treviso, nel mirino dei vandali l'auto dell'assessore Manera

Disavventura nella tarda serata di giovedì per il vicesindaco e assessore all'ambiente del Comune di Treviso, Alessandro Manera. Dopo aver assistito alla partita della De Longhi Treviso basket al Palaverde di Villorba con l'Armani Milano, Manera ha raggiunto il centro storico, posteggiando la propria auto in piazzale Burchiellati, all'altezza dell'osteria "Arman". Una volta tornato a recuperare il mezzo, circa tre quarti d'ora dopo, ha trovato una pessima sorpresa. Il mezzo era stato preso di mira dai vandali che hanno danneggiato pesantemente la carrozzeria, strisciandola in più punti sulle fiancate, sul retro e sul cofano.