Vandali in azione stanotte in piazza Santa Maria dei Battuti

TREVISO Brutto risveglio stamattina per la riqualificata Piazza Santa Maria dei Battuti: nella scorsa notte una delle nuove sedute circolari è stata pesantemente danneggiata. L'arredo urbano è stato rimosso già in mattinata dagli operatori del Comune, e verrà riparato o sostituito, dopo le opportune valutazioni. Ancora ignota la causa del deturpamento, ma l'entità del danno lascia supporre che sia avvenuto in seguito ad un impatto molto violento, forse con un veicolo.

“Purtroppo l'evento si è verificato di notte, in un momento in cui non c'è il consueto monitoraggio da parte degli agenti della Polizia Locale – afferma il dirigente della polizia locale, Maurizio Tondato – Le indagini per identificare chi o che cosa abbia provocato l'ingente danno al patrimonio pubblico sono in corso. Durante il giorno Piazza Santa Maria dei Battuti è costantemente pattugliata da agenti in divisa e in borghese, ma di notte non possiamo materialmente avere gli occhi sempre puntati lì.

Proprio per questo – continua Tondato - L'Amministrazione ha già predisposto l'installazione di una telecamera brandeggiabile che monitori il sito 24 ore su 24. Si tratta di uno strumento fondamentale per la Polizia Locale: sarà infatti collegata direttamente alla centrale operativa, e da lì gli agenti potranno direzionarla per controllare ogni angolo della Piazza. Non solo: la telecamera brandeggiabile mantiene le registrazioni per più giorni, ed è quindi consultabile anche “a posteriori”, per identificare, ad esempio, soggetti che abbiano commesso eventuali danni o reati. Arriverà presto, peccato non sia stata installata in tempo per scongiurare l'incidente della scorsa notte”.