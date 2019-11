Multato dagli ispettori dell'Ulss, si vendica vandalizzando le auto alla "Madonnina"

Voleva vendicarsi per alcune salatissime multe che era stato costretto a pagare alcuni anni fa dopo un'ispezione dell'Ulss. Sabato scorso ha consumato la sua vendetta, danneggiando, imbrattando e forando gli pneumatici dei mezzi posteggiati al presidio della "Madonnina" di via Castellana. Protagonista di questo episodio è un imprenditore di 70 anni, B.G., che è stato denunciato dalla Questura di Treviso per i reati di invasione di edifici e danneggiamento aggravato.

Il raid dell'anziano è avvenuto nella serata di sabato, intorno alle ore 23, quando le volanti della polizia sono transitate in zona, notando, presso il Distretto Sanitario un individuo sospetto all’interno del cortile. I poliziotti hanno notato che l’uomo, vestito di nero e con il viso travisato, stava danneggiando gravemente alcuni veicoli dell’azienda sanitaria, utilizzando un punteruolo, un cacciavite ed una bomboletta di colore nero.

Accortosi dei poliziotti, il 70enne ha cercato di allontanarsi, ma è stato subito bloccato ed accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Le macchine, oltre ad aver riportato gravi danni alla carrozzeria, presentavano tutti gli pneumatici lesionati e delle scritte ingiuriose sulla carrozzeria, effettuate mediante vernice spray. I danni ammontano a diverse decine di migliaia di euro.