Auto rubata a Silea un anno e mezzo fa, ritrovata dalla polizia a Treviso

TREVISO Domenica 29 aprile, la squadra volante della polizia, mentre procedeva agli ordinari controlli effettuati nel centro città, si imbatteva in un veicolo sospetto fermo in sosta. Gli operatori hanno esaminato l’autovettura, notando che, pur essendo apparentemente senza danni esterni o interni, era evidente che si trovasse in sosta da molto tempo. Si decideva, a quel punto, di contattare la Sala Operativa, affinchè controllasse nelle banche dati della Polizia di Stato la presenza di eventuali denunce pendenti sul veicolo: una volta effettuati gli accertamenti di rito, si è rilevato che la Renault Twingo che stazionava in via Dandolo risultava essere stata rubata, come da denuncia sporta nel novembre 2016, a Silea .

Tramite la sala operativa è stato contattato il denunciante al telefono lasciato in sede di denuncia, il quale confermava il furto avvenuto un anno e mezzo addietro e si portava sul posto munito di copia della denuncia sporta in tale data. Dopo aver atteso il suo arrivo ed avergli permesso di verificare le buone condizioni del veicolo e l’assenza di anomalie tecniche sullo stesso, la Renault Twingo veniva riconsegnata al proprietario, che ringraziava gli operatori di polizia per il ritrovamento.