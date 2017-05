Ubriaco esce dal bar senza pagare e distrugge gli specchietti delle auto in sosta

TREVISO Raid vandalico martedì sera poco dopo le 22 in via Dandolo a Treviso. Un 30enne di origini kossovare, in preda ai fumi dell'alcool, ha divelto gli specchietti retrovisori, sul lato del guidatore, di ben nove auto. Sul suo cammino il 30enne ha incontrato anche una moto e due scooter che ha scaraventato a terra. Qualcuno dei residenti, sentendo il rumore causato dai colpi inferti ai mezzi, ha chiamato la polizia. Gli agenti di due volanti hanno bloccato l'uomo che ha rischiato di essere linciato dai presenti, imbufaliti per quanto era successo. L'uomo (prima del raid aveva bevuto in un bar di via Rolandello da cui era fuggito senza pagare il conto) è stato denunciato per danneggiamento aggravato: nella giornata di ieri all'Appiani si sono presentate alcune delle sue "vittime" per sporgere denuncia del danno subito.