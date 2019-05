In tasca dosi di hashish e marijuana, 23enne arrestato in via Fiumicelli

Un ragazzo senegalese di 23 anni, S.S.,senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso, nella serata di mercoledì a Treviso, in via Fiumicelli, per detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Lo straniero, verso le 21, durante un normale controllo, è stato trovato in possesso di 14 bustine di marijuana e hashish per un peso complessivo di 17 grammi circa oltre alla somma di 50 euro.

Non appena accompagnato in caserma il 23enne, per evitare il provvedimento, ha cercato di aggredire uno dei militari, fortunatamente senza ferirlo. Per questo motivo il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale dell'Arma di via Cornarotta, in attesa di comparire davanti al Tribunale di Treviso per l’udienza di convalida che si è svolta nella tarda mattinata di oggi, mercoledì.