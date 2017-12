Senso unico in via Fornaci a Treviso: ok della giunta alla richiesta dei residenti

TREVISO Senso unico in via Fornaci, la giunta dà il via libera alla nuova viabilità richiesta a gran voce dagli abitanti del quartiere. Un intervento con il quale l'amministrazione risponde all'esigenza, rappresentata anche in occasione dell'assemblea pubblica che si è tenuta il 24 novembre, di mettere in sicurezza parte della viabilità. Gli assessori alla sicurezza Roberto Grigoletto e al benessere urbano Ofelio Michielan nei mesi scorsi avevano effettuato insieme ai tecnici dei sopralluoghi che hanno portato gli uffici ad elaborare la proposta che prevede di rendere a senso unico un breve tratto di via Fornaci (30 metri circa) da via Sant'Antonino verso via Podgora e di realizzare, sempre in quel tratto, una corsia dedicata alle biciclette.

"Un piccolo intervento, realizzato in via sperimentale, che ha l'obiettivo di dare risposta alla cittadinanza e di risolvere un problema annoso legato al traffico del quartiere - dichiarano gli assessori che hanno seguito da vicino il problema - in questo modo rendiamo più sicuro il passaggio delle auto ma anche dei ciclisti. Verrà inoltre messo in sicurezza il nodo tra via Fornaci e via Podgora attraverso una nuova segnaletica e l'ampliamento del marciapiede".