Perde il controllo dell'auto, finisce in bilico tra strada e fossato

TREVISO L'auto, una Ford Ka, in bilico tra il fossato e la carreggiata con l'automobilista al volante che fortunatamente non ha riportato ferite. Queste le conseguenze di un singolare incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, a Treviso lungo via Mandruzzato, strada a senso unico che congiunge via Santa Bona vecchia a via San Pelajo. Sul posto sono dovuti intervenire, per mettere in sicurezza la vettura, i vigili del fuoco di Treviso. Ignote le cause di questo singolare incidente.