Allarme a Treviso, due auto in fiamme: intervengono i vigili del fuoco

TREVISO Un incendio ha devastato, nel primo pomeriggio di oggi, due auto che erano posteggiate in via Montesanto a Treviso. Le fiamme, partite da uno dei veicoli, hanno poi interessato un mezzo attiguo alimentato a gpl. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso con una squadra ed una autobotte. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati.