Dosi di cocaina in auto, denunciato trevigiano di 29 anni

TREVISO All'interno della sua Bmw nascondeva tre grammi di cocaina e otto grammi di sostanza da taglio con cui trattare la sostanza. A finire nei guai un 29enne trevigiano, B.I., che è stato denunciato per spaccio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso. I militari hanno fermato il giovane, nella serata di lunedì, in via Paludetti a Treviso, per un normale controllo stradale. Perquisendo la vettura su cui viaggiava, i carabinieri hanno scovato le dosi di cocaina e all'interno della sua abitazione 10 grammi di hashish e 2 grammi di marjuana. Le sostanze sono state poste sotto sequestro e per il 29enne è scattata inevitabile la denuncia.