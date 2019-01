Preso a bastonate da uno straniero: 30enne salvato dalla polizia

Aggredito, spintonato a terra, preso selvaggiamente a bastonate e derubato del cellulare. Una rapina violenta e brutale quella di cui è rimasto vittima un trevigiano di 30 anni, residente nella zona di via Pisa a Treviso. L'episodio è avvenuto ieri, mercoledì, poco dopo le 13. A malmenare l'uomo è stato un nigeriano di 30 anni, J.S., irregolare: lo straniero è stato disarmato e arrestato dagli agenti delle volanti della polizia. Ora l'africano di trova rinchiuso nel carcere di Santa Bona e deve rispondere del reato di rapina e danneggiamento aggravato. I poliziotti sono intervenuti appena in tempo: il trevigiano ha riportato ferite su tutto il corpo, guaribili con una prognosi di circa 30 giorni. Le conseguenze per lui, vista la violenza del bandito, avrebbero potuto essere ben peggiori.

Il trevigiano, quando è stato assalito dal nigeriano, era al telefono proprio con la centrale operativa del 113. Qualche minuto prima delle 13. alla porta del suo appartamento, aveva bussato una ragazza, molto spaventata, che gli aveva riferito che un uomo di colore stava prendendo a calci e pugni il portone del suo condominio e che era stata insultata e minacciata. Il 30enne è quindi sceso e, dopo uno scambio di reciproci insulti con lo straniero, ha contattato la polizia descrivendo il malvivente, raccontando quel che stava accadendo e seguendolo a piedi. Il nigeriano si è quindi nascosto, accovacciandosi dietro una siepe: da qui è poi sbucato, armato di bastone, per colpire il trevigiano. Gli agenti hanno salvato appena in tempo il 30enne, dimesso alcune ore dal pronto soccorso del Ca' Foncello dopo le medicazioni a cui è stato sottoposto.