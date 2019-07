Pizzicato dai carabinieri mentre spaccia marijuana, pusher nei guai

Un 31enne del Gambia, disoccupato, con precedenti alle spalle, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso per spaccio di sostanze stupefacenti. Lo straniero, residente nella zona di via Pisa, è stato pizzicato dai militari in via Venanzio (poco dopo le 12 di ieri), sempre a Treviso, mentre stava smerciando una dose di marijuana ad un trevigiano. In tasca aveva 3,5 grammi di "erba" e circa 50 euro. Per il 31enne è scattata inevitabile una denuncia.